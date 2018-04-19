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Ралли в нефти ломает границы, — Анна Бодрова, старший аналитик компании «Альпари»
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Ралли в нефти ломает границы, — Анна Бодрова, старший аналитик компании «Альпари» 

Прайм 49 минут назад
Фото: Прайм
Цены на нефть обновили сегодня максимумы с осени 2014 года. Баррель североморской нефти Brent поднялся к $74,02 — последний раз такие цены на рынке видели три с половиной года назад. Судя по недельному графику, долгосрочный восходящий торговый канал для сырья начат ещё в январе 2016 года, и с того времени черное золото последовательно повышается в цене. В период с июня 2016 по июнь 2017 года стоимость нефти стояла в широком боковом канале, но последние десять месяцев цена на Brent неплохо выросла.
Согласно представленной статистике от Минэнерго США, запасы сырой нефти за неделю до 13 апреля снизились на 1,1 млн баррелей и составили 427,6 млн баррелей. В среднем ожидался прирост индикатора на 1,4-1,6 млн баррелей. Запасы бензина резко упали — на 3 млн баррелей сразу, запасы дистиллятов просели на 3,1 млн баррелей. Добыча нефти в США за неделю продолжила расти (+0,1%), размеры стратегического запаса сырья в стране не изменились.
С одной стороны, можно говорить о сезонном факторе: с марта по октябрь при обычных условиях запасы черного золота сокращаются по причине растущего спроса на топливо среди потребителей. С другой — запасы бензина начали падать слишком рано в этом году, поэтому вряд ли это тенденция — скорее всего, на следующей неделе статистика покажет коррекцию к этому объемному снижению.
Техническая картина для нефти демонстрирует локальную перекупленность, последняя волна ралли тут затянулась. При атаке на сопротивление на уровне $74,45 «быкам» может не хватить сил. Тогда коррекция уведет цену в область $71,50-$72,50 за баррель.
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