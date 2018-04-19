Ралли в нефти ломает границы, — Анна Бодрова, старший аналитик компании «Альпари»

Цены на нефть обновили сегодня максимумы с осени 2014 года. Баррель североморской нефти Brent поднялся к $74,02 — последний раз такие цены на рынке видели три с половиной года назад. Судя по недельному графику, долгосрочный восходящий торговый канал для сырья начат ещё в январе 2016 года, и с того времени черное золото последовательно повышается в цене. В период с июня 2016 по июнь 2017 года стоимость нефти стояла в широком боковом канале, но последние десять месяцев цена на Brent неплохо выросла.

Согласно представленной статистике от Минэнерго США , запасы сырой нефти за неделю до 13 апреля снизились на 1,1 млн баррелей и составили 427,6 млн баррелей. В среднем ожидался прирост индикатора на 1,4-1,6 млн баррелей. Запасы бензина резко упали — на 3 млн баррелей сразу, запасы дистиллятов просели на 3,1 млн баррелей. Добыча нефти в США за неделю продолжила расти (+0,1%), размеры стратегического запаса сырья в стране не изменились.

С одной стороны, можно говорить о сезонном факторе: с марта по октябрь при обычных условиях запасы черного золота сокращаются по причине растущего спроса на топливо среди потребителей. С другой — запасы бензина начали падать слишком рано в этом году, поэтому вряд ли это тенденция — скорее всего, на следующей неделе статистика покажет коррекцию к этому объемному снижению.

Техническая картина для нефти демонстрирует локальную перекупленность, последняя волна ралли тут затянулась. При атаке на сопротивление на уровне $74,45 «быкам» может не хватить сил. Тогда коррекция уведет цену в область $71,50-$72,50 за баррель.

График