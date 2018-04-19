Сделки иностранных инвесторов отправят на допсогласование

Сегодня, 19 апреля, вступает в силу постановление Правительства РФ , которое разрешает комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций согласовывать сделки иностранных инвесторов.

Отмечается, что соглашение касается сделок, в результате которых приобретается право распоряжаться более чем 25 процентами голосов российского хозяйственного общества, передает « Парламентская газета ».

«Решение о необходимости или об отсутствии необходимости предварительного согласования сделок, совершаемых иностранными инвесторами в отношении российских хозяйственных обществ, принимает председатель комиссии», — говорится, среди прочего, в документе.