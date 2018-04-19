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Сделки иностранных инвесторов отправят на допсогласование
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Сделки иностранных инвесторов отправят на допсогласование 

РИА «ФедералПресс» 58 минут назад
Сегодня, 19 апреля, вступает в силу постановление Правительства РФ, которое разрешает комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций согласовывать сделки иностранных инвесторов.
Отмечается, что соглашение касается сделок, в результате которых приобретается право распоряжаться более чем 25 процентами голосов российского хозяйственного общества, передает «Парламентская газета».
«Решение о необходимости или об отсутствии необходимости предварительного согласования сделок, совершаемых иностранными инвесторами в отношении российских хозяйственных обществ, принимает председатель комиссии», — говорится, среди прочего, в документе.
Как ранее сообщала «Русская планета», основатель мессенджера «Telegram» Павел Дуров планирует вернуть инвесторам средства, если ICO компании не будет запущен к октябрю 2019 года.
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