Чемезов предложил Рогозину обанкротить и передать «Ростеху» Курганмашзавод

Чемезов в письме от 2 апреля (его подлинность подтвердили в пресс-службе «Ростеха») попросил Рогозина «в возможно короткие сроки» провести заседание правительственной комиссии по обеспечению и реализации мер по предупреждению банкротства стратегических предприятий и организаций ОПК и рассмотреть на нем вопросы, связанные с введением процедур банкротства в отношении КМЗ.

«Текущее финансово-экономическое состояние АО «Курганмашзавод» и группы зависимых компаний критическое», — пишет Чемезова. По итогам 2017 г. у предприятия образовался убыток около 7 млрд руб., кроме того, завод сорвал сроки «изготовления имущества по экспортному контракту в интересах иностранного заказчика». Чемезов также указывает, что у КМЗ есть проблемы с выполнением гособоронзаказа и на 2018 г. — предприятию дополнительно необходимо 16 млрд руб., однако источники финансирования отсутствуют. Чемезов предлагает заключить контракты по передаче производственных площадок КМЗ тульскому предприятию с 2019 г.

КМЗ основан в 1950 г., предприятие входит в концерн «Тракторные заводы» . Согласно СПАРК, 55% КМЗ принадлежит АО «МИГ » КТЗ " (управляющая компания «Тракторных заводов»), которой в свою очередь владеет Machinery & Industrial Group N. V. ( Амстердам ) — эта компания аффилирована с временным директором КМЗ и гендиректором «Тракторных заводов» Альбертом Баковым и председателем совета директоров концерна Михаилом Болотиным . Красноярский проектно-технологический институт комбайностроения, также принадлежащий Machinery & Industrial Group, владеет 19% КМЗ. 13% завода принадлежит ОАО «СКБМ», которым владеет сам КМЗ.

КМЗ специализируется на производстве и ремонте бронемашин класса БМП. Завод выпускает БМП-2 и БМП-3, которые помимо армии России эксплуатируют вооруженные силы почти трех десятков стран мира, говорится на сайте КМЗ. На предприятии изготавливаются опытные образцы модернизированной БМД-4, на базе которой КМЗ произвел БТР «Ракушка». Также КМЗ производит гражданскую продукцию — автоприцепы и тракторные ковши. В состав КМЗ входят десять заводов и пять цехов, штат превышает 5000 человек.

Концерн «Тракторные заводы», в который вместе с 130 другими предприятиями входит КМЗ, также испытывает финансовые проблемы. Осенью 2017 г. правительство передало концерн в оперативное управление «Ростеху». Общие долги концерна превышают 100 млрд руб. Его основным кредитором выступает Внешэкономбанк (ВЭБ), «Ростеху» концерн должен более 4 млрд руб. В октябре 2017 г. ВЭБ подал в чувашский арбитражный суд иск о признании «Тракторных заводов» банкротом в связи с долгом на 68,5 млрд руб. В ноябре арбитраж ввел в отношении концерна процедуру наблюдения.

В «Ростехе» РБК объяснили ситуацию с «Тракторными заводами» кризисом машиностроительной отрасли в целом и неправильными решениями в управлении предприятиями: заводы концерна были чрезмерно закредитованы под залог активов, предприятие не смогло обслуживать долги.