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Железная дорога свяжет угольное месторождение Элегест с Транссибом, узнал Ъ 

РИА Новости 57 минут назад
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Правительство РФ приняло распоряжение о заключении концессионного соглашения на строительство железной дороги Кызыл-Курагино длиной 410 километров, которая свяжет угольное месторождение Элегест с Транссибом, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли. Это также подтвердили в аппарате вице-премьера Аркадия Дворковича.
Проект Кызыл-Курагино стоимостью 192,4 миллиарда рублей будет реализован по концессии сроком на 30 лет (с октября 2018 по декабрь 2048 года). Концедентом выступит Росжелдор, концессионером — специальная проектная компания (СПК), где по 47,5% принадлежит «Тувинской энергетической промышленной корпорации» (ТЭПК) Руслана Байсарова, владеющей лицензией на Элегест, и УК «Лидер», еще 5% — РЖД. Собственные средства концессионера составят 15% инвестиций, остальное СПК займет. Плановый объем перевозок — 15 миллионов тонн в год.
Как сообщает издание, в соглашении предусмотрена компенсация концедентом минимальной гарантированной доходности (МГД), за счет которой покрывается недополученная выручка концессионера, если вывоз грузов оказывается ниже плана. Специальной проектной компании компенсируется и разница между фактическим тарифом и закрепленным в финансовой модели.
При этом в распоряжение правительства не вошел один из ключевых вопросов — приоритетный доступ ТЭПК к железным дорогам на Дальний Восток. Отмечается, что Минтранс предлагал внести пункт, подразумевающий приоритет на железной дороге для отправителей грузов с объектов концессионных соглашений, заключенных на условиях МГД. Как пояснил газете источник, знакомый с ситуацией, это необходимо для того, чтобы государство, уже гарантировавшее через МГД концессионеру вывоз грузов, не несло убытки в случае каких-либо сбоев при их пропуске по общей инфраструктуре. Но ряд ведомств настаивали на сохранении равенства. В итоге положение о приоритете в распоряжение не вошло.
В ТЭПК газете пояснили, что с РЖД в 2013 году заключено соглашение, по которому монополия намеревается обеспечить перевозку 15 миллионов тонн угля в год от Курагино к портам Дальнего Востока. В мае 2017 года РЖД уведомили компанию, что в проекте модернизации БАМа и Транссиба учтена потребность вывоза 12 миллионов тонн грузов к 2020 году, еще 3 миллиона тонн будут учтены в мероприятиях по развитию инфраструктуры после 2020 года. Таким образом, пропускные и провозные способности для вывоза 15 миллионов тонн угольного концентрата в год с учетом выхода проекта на проектную мощность в 2024 году будут обеспечены, пояснили газете в ТЭПК.
В РЖД отметили, что реализуют проект развития участка Междуреченск-Тайшет, направленный на обеспечение к 2020 году перевозок на восток 15 миллионов тонн грузов с Кызыл-Курагино, в том числе 12 миллионов тонн угля с Элегеста.
Источник издания, знакомый с ходом согласования проекта, заявил газете, что риски федерального бюджета по этому проекту так и не удалось сбалансировать. Другой собеседник объяснил, что железнодорожная инфраструктура в направлении Дальнего Востока заполнена другими угольными потоками. Вывоз грузов с Элегеста гарантируют только соглашения, стороной которых являются РЖД, но не все из них носят обязывающий характер, а отвечать перед ТЭПК за вывоз будет бюджет.
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