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Одобрен концессионный проект железной дороги «Элегест-Кызыл-Курагино»
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Одобрен концессионный проект железной дороги «Элегест-Кызыл-Курагино» 

Российская Газета 26 минут назад
Фото: Российская Газета
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о начале реализации проекта «Строительство железной дороги Элегест — Кызыл — Курагино и угольного портового терминала на Дальнем Востоке в увязке с освоением минерально-сырьевой базы Республики Тыва». Документ опубликован сегодня на официальном сайте кабмина.
Подписанным распоряжением принято решение о заключении концессионного соглашения с АО «ТЭПК „Кызыл — Курагино“.
Напомним, что протяженность дороги составит 410 километров. Инвестиции в проект оцениваются в 195 миллиардов рублей, а пропускная способность железнодорожной ветки составит около 27 миллионов тонн в год. Комплексный инвестпроект „Элегест-Кызыл-Курагино“ включает в себя четыре объекта: развитие Элегестского угольного месторождения, строительство железной дороги Элегест-Кызыл-Курагино, морского порта Ванино и электростанции в Республике Тыва.
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