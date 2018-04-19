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Кабмин разрешил концессию для дороги Кызыл — Курагино
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Кабмин разрешил концессию для дороги Кызыл — Курагино 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
Правительство РФ дало старт концессионному соглашению на строительство железной дороги Кызыл — Курагино длиной 410 км.
Она должна связать угольное месторождение Элегест с Транссибом.
Проект Кызыл — Курагино стоимостью 192,4 млрд руб. реализуется по концессии сроком на 30 лет (с октября 2018 по декабрь 2048 года) Концедент — Росжелдор, концессионер — специальная проектная компания (СПК), в которой 47,5% принадлежит ТЭПК Руслана Байсарова, владеющей лицензией на Элегест, и УК «Лидер», еще 5% — ОАО РЖД.
Собственные средства концессионера составляют 15% инвестиций, остальное СПК займет.
Плановый объем перевозок должен составить 15 млн тонн в год.
Строительство железной дороги начнется в конце 2018 года, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2023 год.
В результате реализации проекта в Красноярском крае и Туве будет создано около 6 тысяч рабочих мест.
Эксперты считают, что он станет толчком для развития региона.
В РЖД отмечают, что реализуют проект развития участка Междуреченск—Тайшет, направленный на обеспечение к 2020 году перевозок на восток 15 млн тонн грузов с Кызыл—Курагино, в том числе 12 млн тонн угля с Элегеста.
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