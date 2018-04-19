Кабмин разрешил концессию для дороги Кызыл — Курагино

Правительство РФ дало старт концессионному соглашению на строительство железной дороги Кызыл — Курагино длиной 410 км.

Она должна связать угольное месторождение Элегест с Транссибом.

Проект Кызыл — Курагино стоимостью 192,4 млрд руб. реализуется по концессии сроком на 30 лет (с октября 2018 по декабрь 2048 года) Концедент — Росжелдор, концессионер — специальная проектная компания (СПК), в которой 47,5% принадлежит ТЭПК Руслана Байсарова, владеющей лицензией на Элегест, и УК «Лидер», еще 5% — ОАО РЖД

Собственные средства концессионера составляют 15% инвестиций, остальное СПК займет.

Плановый объем перевозок должен составить 15 млн тонн в год.

Строительство железной дороги начнется в конце 2018 года, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2023 год.

В результате реализации проекта в Красноярском крае Туве будет создано около 6 тысяч рабочих мест.

Эксперты считают, что он станет толчком для развития региона.

В РЖД отмечают, что реализуют проект развития участка Междуреченск—Тайшет, направленный на обеспечение к 2020 году перевозок на восток 15 млн тонн грузов с Кызыл—Курагино, в том числе 12 млн тонн угля с Элегеста.