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Ставропольский край выделил в три раза больше средств на спорт в 2017 году
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Ставропольский край выделил в три раза больше средств на спорт в 2017 году 

АиФ Ставрополье 21 минуту назад
Фото: АиФ Ставрополье
Бюджет Ставрополья перевыполнил план по сбору налогов на 105%, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе губернатора СК.
На совещании у губернатора обсудили исполнение краевого бюджета в 2017 году. Министр финансов Лариса Калинченко доложила, что за прошедший год в бюджет края поступили 94,9 миллиардов рублей. План по доходам выполнен, по налоговым сборам — перевыполнен на 105%. Таким образом, в региональную казну поступили дополнительные 2,8 миллиарда рублей.
В 2017 году на 36% выросли налоговые поступления от прибыли и на 4% от имущества организаций, физические лица заплатили на 5% больше, чем годом ранее. Благодаря этим средствам, Ставропольский край обогнал по росту налоговых и неналоговых поступлений средние показатели СКФО и России.
Краевая казна успела распорядиться заработанными средствами, потратив за 2017 год 92,9 миллиарда рублей. Больше всех получила социальная сфера: втрое выросли затраты на развитие физкультуры и спорта, вдвое — на культуру. Сектор ЖКХ получил на 41% больше, а дорожному фонду достался дополнительный миллиард. Также край вложился в развитие экономики, выделив на 20% больше, чем в 2016 году.
Госдолг Ставропольского края сократился на 2 миллиарда рублей, а доля дорогостоящих коммерческих кредитов в нём уменьшилась.
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