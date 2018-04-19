«Коммерсантъ» узнал о планах «Черкизово» и HeadHunter отложить выход на биржу

Группа компаний «Черкизово» может как минимум до осени отложить SPO на Московской бирже , которое планировалось провести в мае, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в инвестиционных кругах. По их словам, отсрочка связана с новым пакетом антироссийских санкций. По данным издания, после объявления санкций 6 апреля «Черкизово» два раза откладывало заседание совета директоров, на котором должен был рассматриваться вопрос SPO. Группа компаний от комментариев отказалась. «Черкизово» объявило о планах провести SPO 3 апреля. Бумаги инвесторам планировали предложить основной акционер — семья основателя группы компаний Игоря Бабаева , а также 100%-ная «дочка» «Черкизово» — АПК «Михайловский» (6,6%). Точный размер пакета не раскрывался. Всего в ходе SPO компания могла привлечь около $300 млн Также, по данным «Коммерсанта», под вопросом оказалось и IPO российского сервиса по поиску работы HeadHunter. О том, что компания подала заявку о проведении первичного публичного предложения в Нью-Йорке на бирже NASDAQ, стало известно 2 апреля. Она рассчитывала привлечь $250 млн Представитель HeadHunter отказался от комментариев.