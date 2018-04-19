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«Коммерсантъ» узнал о планах «Черкизово» и HeadHunter отложить выход на биржу
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«Коммерсантъ» узнал о планах «Черкизово» и HeadHunter отложить выход на биржу 

Ведомости 1 час назад
Фото: Ведомости
Группа компаний «Черкизово» может как минимум до осени отложить SPO на Московской бирже, которое планировалось провести в мае, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника в инвестиционных кругах. По их словам, отсрочка связана с новым пакетом антироссийских санкций.
По данным издания, после объявления санкций 6 апреля «Черкизово» два раза откладывало заседание совета директоров, на котором должен был рассматриваться вопрос SPO. Группа компаний от комментариев отказалась.
«Черкизово» объявило о планах провести SPO 3 апреля. Бумаги инвесторам планировали предложить основной акционер — семья основателя группы компаний Игоря Бабаева, а также 100%-ная «дочка» «Черкизово» — АПК «Михайловский» (6,6%). Точный размер пакета не раскрывался. Всего в ходе SPO компания могла привлечь около $300 млн  Также, по данным «Коммерсанта», под вопросом оказалось и IPO российского сервиса по поиску работы HeadHunter. О том, что компания подала заявку о проведении первичного публичного предложения в Нью-Йорке на бирже NASDAQ, стало известно 2 апреля. Она рассчитывала привлечь $250 млн Представитель HeadHunter отказался от комментариев.
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