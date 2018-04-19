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«Черкизово» и HeadHunter могут отложить выход на биржу из-за санкций США
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«Черкизово» и HeadHunter могут отложить выход на биржу из-за санкций США 

Inc. 56 минут назад
Фото: Inc.
Новый пакет американских санкций может заставить российские компании перенести IPO и SPO. Сейчас под вопросом находится вторичное размещение акций «Черкизово», которое должно было состояться на Московской бирже, и первичное — рекрутингового сервиса HeadHunter, запланированное в Нью-Йорке. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источников.
По словам собеседников издания, «Черкизово» перенесло SPO с мая «как минимум на осень» из-за распродажи активов на российском фондовом рынке, причиной которой стали санкции США от 6 апреля. Около 70% акций компании во время размещения планировалось предложить нерезидентам.
Всего «Черкизово» планировало продать 6,63% и ещё 82,52% инвесторам планировала предложить MB Capital Europe Ltd семьи основателя группы Игоря Бабаева. В ходе размещения компания рассчитывала привлечь около $300 млн Представитель холдинга не ответил на запрос издания.
О переносе IPO задумалось и руководство HeadHunter. Первичное размещение должно было состояться в апреле на нью-йоркской бирже NASDAQ. Всего компания планировала привлечь $250 млн Представитель HeadHunter не ответил на запрос издания.
В пятницу, 6 апреля, американский Минфин ввел санкции против некоторых участников «кремлевского доклада» среди которых семь российских предпринимателей, а также 17 чиновников. 9 апреля, в день открытия бирж, финансовые потери 27 самых богатых россиян достигли $16 млрд
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