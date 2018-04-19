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В Воронежской области резко выросли цены на бензин
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В Воронежской области резко выросли цены на бензин 

Вести Воронеж 26 минут назад
Фото: Вести Воронеж
В ЦФО топливо дороже только в московском регионе. Статистики зафиксировали резкий рост цен на бензин в Воронежской области. Топливо в регионе остаётся одним из самых дорогих в ЦФО, уступая только Москве, говорится в официальной статистике Росстата. С конца февраля стоимость топлива в Воронежской области в среднем выросла на 30 копеек. Так, если в феврале за литр АИ-92 приходилось отдавать 39 рублей, АИ-95 — 42,02 рубля, АИ-98 — 46,02 рубля, а за дизель — 39,26 рубля, то к 16 апреля цены подскочили. Теперь литр АИ-92 в среднем обходится в 39,26, АИ-95 ­— 42,3 рубля, АИ-95 — 46,35 рубля и дизеля — в 39,41 рубль. Из ЦФО топливо дороже только в Московской области — и то за счёт АИ-98 и дизеля: в среднем литр АИ-92 и АИ-95 стоят дешевле, чем в Воронежской области — 38,63 и 42,07 рубля соответственно. АИ-98 в среднем обходится в 47,82 рубля, и дизель — 40,39. Дешевле всего в ЦФО топливо в Калуге — там 40-рублёвую отметку перешагнула только цена за литр АИ-98 — 44,04 рубля. АИ-92 и АИ-95 стоят 3,27 и 39,29 рубля соответственно, дизель — 38,43 рубля. Екатерина Трещикова
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