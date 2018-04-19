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Procter&Gamble приобретает немецкую Merck
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Reuters: Procter & Gamble приобретает немецкую Merck за €3,4 млрд 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Американская транснациональная компания Procter & Gamble подписала контракт на приобретение немецкого фармацевтического и химического гиганта Merck KGaA. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.
По его данным, сумма сделки составляет около €3,4 млрд Агентство отмечает, что в результате заключения контракта Procter & Gamble станет владельцем таких брендов, как Vicks, Metamucil, Pepto-Bismol, Crest и Oral-B.
Procter&Gamble выпускает товары по уходу за домом, косметические средства и другие потребительские продукты.
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