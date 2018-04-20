Национализация «Русала»: какие мнения высказывают бизнес и государство?

России неожиданно начали обсуждать переход компании под крыло государства. Об этом заговорили в бизнес-кругах. Более того, идею осторожно прокомментировали в Кремле.

Слово за слово появилось ощущение, что передача государству «Русала» — почти решенное дело. Business FM связалась с Александром Шохиным. Он пояснил, что не предлагал национализировать алюминиевую компанию, а сказал лишь, что такое предложение требует тщательного изучения:

Александр Шохин президент Российского союза промышленников и предпринимателей «Непонятно, во-первых, является ли смена собственника поводом выведения компании из-под санкций, во-вторых, где деньги брать на национализацию, учитывая, что это не может быть экспроприацией. В-третьих, а какая, собственно, оценка этого актива, по какой цене? По провальной цене, после того, как он в восемь-десять раз обесценился, или по той, когда он был в приличном состоянии?»

В заявлении Шохина есть важный аспект. Ответственность за то, что компании столкнулись с серьезными проблемами, несет и государство. Бизнес сейчас отвечает за политические проблемы, не зря в правительстве публично обсуждают госзакупки алюминия. Идея сомнительная в мирное время, но, возможно, оправданная сейчас — национализация сама по себе не поможет.

Константин Симонов: Санкции ввели не только против Дерипаски , но и самого «Русала». Скорее всего, он и был главной мишенью. Кто будет владельцем — роли не сыграет. В случае национализации государству просто придется заплатить дважды: и за акции, и за алюминий, который все равно не уйдет на экспорт, если, конечно, оно не получит «Русал» безвозмездно, но это будет, как выразился Шохин, экспроприация. Возможно, смена собственника понадобится для оправдания помощи компании, говорит гендиректор Фонда национальной энергобезопасности

Константин Симонов генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности «Если будет спасаться частная компания Дерипаски, ну, конечно, у населения вопросы возникнут: почему государство спасает компанию частного владельца? Национализация здесь является схемой оправдания поддержки „Русала“. Тут тоже есть подводный камень, связанный с тем, что надо же компанию, получается, как-то выкупать. Тоже вызовет вопросы: почему Дерипаске дали определенный кэш?»

Мысли о национализации «Русала» уже бродили во время мирового финансового кризиса, тем более Олег Дерипаска и сам заявлял, что готов в любой момент передать компанию государству и вообще ему просто повезло в жизни: считайте, что богатство свалилось с неба. Все эти годы государство на богатство бизнесмена не покушалось, более того, ему помогали. Госбанки давали в долг миллиарды долларов, и даже народные волнения на заводах предпринимателя не слишком пошатнули его позиции, но в России на понятийном уровне все знают, что за слова нужно отвечать.