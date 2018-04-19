Золотые металлисты: Forbes представил рейтинг богатейших бизнесменов России-2018 

Forbes представляет 15-й рейтинг богатейших бизнесменов России. Несмотря на стагнацию рынка и ожидание новых западных санкций, для большинства его участников 2017 год выдался удачным: совокупное состояние 200 богатейших предпринимателей выросло на $25 млрд, до $485 млрд, а число миллиардеров увеличилось с 96 до 106. Порог отсечения остался на прежнем уровне — $500 млн, а входной билет в первую десятку подорожал до $12,5 млрд (год назад — $12,4 млрд).
Как и в прошлом году, лучшие результаты показали «металлурги» — рейтинг возглавил председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин (состояние $19,1 млрд), а второе место досталось владельцу «Северстали» Алексею Мордашову ($18,7 млрд). В первую десятку вошли еще три представителя отрасли: совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин ($15,9 млрд), акционер UC Rusal Виктор Вексельберг ($14,4 млрд) и основной владелец «Металлоинвеста» Алишер Усманов ($12,5 млрд). Хотя «Металлоинвест» вырос в цене, состояние Усманова сократилось на $2,7 млрд Произошло это из-за снижения оценки других его активов, в частности телекоммуникационного холдинга.
Состояние прошлогоднего лидера, основного владельца нефтехимической компании «Сибур» и газовой «Новатэк» Леонида Михельсона (№3, $18 млрд) тоже уменьшилось — на $400 млн Состояние партнера Михельсона по «Сибуру» и «Новатэку» Геннадия Тимченко ($16 млрд) осталось на прежнем уровне. Крупнейший акционер НК «Лукойл» Вагит Алекперов ($16,4 млрд), владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко ($15,5 млрд) и основной владелец LetterOne и «Альфа-Групп» Михаил Фридман ($15,1 млрд) могут похвастаться ростом на $1,9 млрд, $2,3 млрд и $700 млн соответственно.
Владимир Лисин оказался на первом месте рейтинга уже в третий раз. Он был лидером два года подряд — в 2010-м и 2011-м с состоянием $15,8 млрд и $24 млрд соответственно. Три раза на первое место за всю историю рейтинга попадали Роман Абрамович (2005, 2006 и 2007 годы) и Алишер Усманов (2012, 2013 и 2014). Два раза первым был Леонид Михельсон (2016 и 2017). По одной «золотой медали» досталось Михаилу Ходорковскому (2004), Олегу Дерипаске (2008), Михаилу Прохорову (2009) и Владимиру Потанину (2015). Самым стабильно богатым оказался все тот же Лисин — его среднее состояние за период с 2004 по 2018 год составило $14 млрд
Владимир Лисин Рейтинг Forbes: №1 Состояние: $19100млн
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Алексей Мордашов Рейтинг Forbes: №2 Состояние: $18700млн
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Михаил Прохоров Рейтинг Forbes: №13 Состояние: $9600млн
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Владимир Потанин Рейтинг Forbes: №6 Состояние: $15900млн
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Алишер Усманов Рейтинг Forbes: №10 Состояние: $12500млн
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Олег Дерипаска Рейтинг Forbes: №19 Состояние: $6700млн
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Вагит Алекперов Рейтинг Forbes: №4 Состояние: $16400млн
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Роман Абрамович Рейтинг Forbes: №11 Состояние: $10800млн
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Виктор Вексельберг Рейтинг Forbes: №9 Состояние: $14400млн
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Леонид Михельсон Рейтинг Forbes: №3 Состояние: $18000млн
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Андрей Мельниченко Рейтинг Forbes: №7 Состояние: $15500млн
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Геннадий Тимченко Рейтинг Forbes: №5 Состояние: $16000млн
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