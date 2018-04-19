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Названы богатейшие бизнесмены России
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Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя
Россиян ждет «бесконечная» рабочая неделя

Названы богатейшие бизнесмены России 

Lenta.ru 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин в третий раз возглавил рейтинг 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes.
Его состояние оценивается в 19,1 миллиарда долларов. Ранее Лисин возглавлял рейтинг в 2010 и 2011 годах.
Второе место занял владелец «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием в 18,7 миллиарда долларов. Лидер рейтинга 2017 года Леонид Михельсон, являющийся основным владельцем нефтехимической компании «Сибур» и газовой компании «Новатэк», опустился в 2018 году на третью позицию списка — его состояние оценивается в 18 миллиардов долларов.
В топ-10 также вошли президент «Лукойла» Вагит Алекперов (16,4 миллиарда долларов), партнер Михельсона по «Сибуру» и «Новатэку» Геннадий Тимченко (16 миллиардов), совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин (15,9 миллиарда), председатель комитета по стратегии «Еврохима» Андрей Мельниченко (15,5 миллиарда), совладелец LetterOne Holdings и «Альфа-Групп» Михаил Фридман (15,1 миллиарда), акционер UC Rusal Виктор Вексельберг (14,4 миллиарда) и основной владелец «Металлоинвеста» Алишер Усманов (12,5 миллиарда).
За год совокупное состояние участников рейтинга выросло на 25 миллиардов и составило 485 миллиардов долларов. За год в России также увеличилось число миллиардеров — с 96 до 106.
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