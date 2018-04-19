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С «Комбайнового завода» в Красноярске требуют взыскать долг более 2 млрд
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С «Комбайнового завода» в Красноярске требуют взыскать долг более 2 млрд 

АиФ Красноярск 58 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
На Красноярский комбайновый завод поступило исковое заявление о взыскании задолженности свыше двух миллиардов рублей. Иск подал Чебоксарский завод промышленного литья, сообщает Арбитражный суд Красноярского края.
Эти деньги — задолженность по договорам займа и перевода долга, 646 млн — проценты за пользование чужими денежными средствами.
Напомним, что Комбайновый завод входит в концерн «Тракторные заводы». Закрыли его в 2014 году, а его мощности передали в Чебоксары. Красноярский завод накопил много долгов и его пытались обанкротить, но в прошлом году суд прекратил производство по делу о банкротстве, так как концерн договорился о мировом соглашении с кредиторами завода.
На месте завода — на берегу Енисея запланировано строительство микрорайона на 30 тыс. жителей.
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