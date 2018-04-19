Nordgold начал строительство золотоизвлекательной фабрики на руднике «Гросс»

Золотодобывающая компания Nordgold начала строительство золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) на руднике «Гросс», на которой будут выпускаться золотосодержащие слитки, сообщили в компании.

Площадь будущей фабрики составит 12 тыс. кв. метров. В год здесь планируется перерабатывать почти 12 млн тонн руды. На сегодняшний день уже сооружен металлический каркас главного корпуса, ведутся работы по монтажу ограждающих конструкций и устройству фундаментов под технологическое оборудование главного корпуса ЗИФ.

В сентябре 2013 года Nordgold получил от Columbus Gold Corp. опцион на долю 50,01% в руднике «Гросс» при условии подготовки ТЭО не позднее первого квартала 2017 года и инвестирования как минимум $30 млн в развитие проекта. В январе 2016 года Nordgold приобрел еще 5% акций проекта.