Nordgold начал строительство золотоизвлекательной фабрики на руднике «Гросс» 

Золотодобывающая компания Nordgold начала строительство золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) на руднике «Гросс», на которой будут выпускаться золотосодержащие слитки, сообщили в компании.
Площадь будущей фабрики составит 12 тыс. кв. метров. В год здесь планируется перерабатывать почти 12 млн тонн руды. На сегодняшний день уже сооружен металлический каркас главного корпуса, ведутся работы по монтажу ограждающих конструкций и устройству фундаментов под технологическое оборудование главного корпуса ЗИФ.
В сентябре 2013 года Nordgold получил от Columbus Gold Corp. опцион на долю 50,01% в руднике «Гросс» при условии подготовки ТЭО не позднее первого квартала 2017 года и инвестирования как минимум $30 млн в развитие проекта. В январе 2016 года Nordgold приобрел еще 5% акций проекта.
Месторождение «Гросс» расположено на юго-западе Республики Саха (Якутия) вблизи от действующего рудника Nordgold «Нерюнгри». По российским стандартам балансовые запасы месторождения составляют 4,4 млн унций золота (136 тонн), забалансовые — 4,1 млн унций (129 тонн), а апробированные ресурсы — 4,5 млн унций (140 тонн). Ожидается, что после выхода на проектную мощность «Гросс» станет крупнейшим рудником Nordgold в России — он будет добывать около 12 млн тонн руды и производить более 200 тыс. унций (7 тонн) золота в год в течение 17 лет.
Nordgold — международная золотодобывающая компания, основанная в 2007 году. Компания владеет девятью действующими рудниками (четырьмя в России, тремя в Буркина-Фасо, по одному в Гвинее и Казахстане). Основным бенефициаром компании является глава группы «Северсталь» Алексей Мордашов с долей 99,03%.