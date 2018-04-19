«Дочка» Nordgold планирует ввести в 2018 году золотоизвлекательную фабрику в Южной Якутии

ЯКУТСК , 19 апреля. / ТАСС /. Компания «Нерюнгри-Металлик» (входит в состав международной компании Nordgold ) планирует ввести во второй половине 2018 года золотоизвлекательную фабрику (ЗИФ) площадью около 12 тыс. кв. м. для переработки руды с нового месторождения «Гросс» в Южной Якутии. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось, что Nordgold планирует в 2018 году направить на реализацию инвестиционной программы в Южной Якутии около 2 млрд рублей, что на 22% выше показателя 2017 года.

"Площадь будущей фабрики составит 12 тыс. кв. м. В год здесь планируется перерабатывать почти 12 млн тонн руды. Ввод фабрики, как и самого месторождения, планируется во второй половине 2018 года", — отметили в пресс-службе.

В компании уточнили, что после выхода на проектную производительность на ЗИФ и всем металлургическом комплексе рудника будут трудиться 340 сотрудников. Общая численность сотрудников месторождения составит около 800 человек, сообщили золотодобытчики.

Золотоизвлекательная фабрика отвечает необходимым техническим требованиям и климатическим условиям севера. Здания и конструкции рассчитаны на сейсмичность до восьми баллов, а температурные условия их эксплуатации составляют до 60 градусов мороза. Месторождение «Гросс» находится на юго-западе Республики Саха (Якутия) вблизи действующего рудника Nordgold «Нерюнгри». По российским стандартам, балансовые запасы месторождения составляют 4,4 млн унций золота (136 тонн).