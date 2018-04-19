Ещё
Чебоксарская компания требует взыскать с Красноярского завода комбайнов два миллиарда рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чебоксарская компания требует взыскать с Красноярского завода комбайнов два миллиарда рублей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Арбитражный суд Красноярского края поступил иск Чебоксарского завода промышленного литья к Красноярскому заводу комбайнов о взыскании 2,019 млрд рублей задолженности по договорам займа и перевода долга и 646,3 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Таким образом, общая сумма иска превыщает 2,6 млрд рублей.
Как следует из искового заявления, между предприятиями были заключены договоры займа и перевода долга. Завод-ответчик, то есть КЗК, свои обязательства по договору не исполнил. И сейчас, отмечается в иске, задолженность комбайнового завода перед Чебоксарским заводом промышленного литья составляет 51,2 млн рублей по договору займа плюс 2,613 млрд по договору перевода долга. Неисполнение ответчиком обязательств по договорам стало основанием для обращения истца в суд. Вопрос о принятии иска в производство будет решен в течение пяти рабочих дней.
Напомним, что Красноярский завод комбайнов производственную деятельность давно не ведет. Здания на его территории начали сносить. Сама территория передана строительной компании «Сибиряк», которая планирует там возвести новый микрорайон.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Санкции против Русала рикошетят по России» «Русал» под санкциями играет в монополию. Для начала закроет четыре завода Расходы бюджета Казани увеличат на 375 миллионов рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США: В Сирии была «жесткая схватка с русскими»114
Раскрыт мотив Британии в отравлении Скрипаля62
Путин ввел новую меру пресечения207
Ребенок раскрыл «тайну» химатаки в Сирии
Белоруссия столкнет оружие РФ и КНР в Закавказье8
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение