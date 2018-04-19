Чебоксарская компания требует взыскать с Красноярского завода комбайнов два миллиарда рублей

В Арбитражный суд Красноярского края поступил иск Чебоксарского завода промышленного литья к Красноярскому заводу комбайнов о взыскании 2,019 млрд рублей задолженности по договорам займа и перевода долга и 646,3 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами. Таким образом, общая сумма иска превыщает 2,6 млрд рублей.

Как следует из искового заявления, между предприятиями были заключены договоры займа и перевода долга. Завод-ответчик, то есть КЗК, свои обязательства по договору не исполнил. И сейчас, отмечается в иске, задолженность комбайнового завода перед Чебоксарским заводом промышленного литья составляет 51,2 млн рублей по договору займа плюс 2,613 млрд по договору перевода долга. Неисполнение ответчиком обязательств по договорам стало основанием для обращения истца в суд. Вопрос о принятии иска в производство будет решен в течение пяти рабочих дней.

Напомним, что Красноярский завод комбайнов производственную деятельность давно не ведет. Здания на его территории начали сносить. Сама территория передана строительной компании «Сибиряк», которая планирует там возвести новый микрорайон.