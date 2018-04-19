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Три инвестиционных проекта к 2020 году войдут в ТОР «Курилы»
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Три инвестиционных проекта к 2020 году войдут в ТОР «Курилы» 

ТАСС 29 минут назад
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 апреля. /ТАСС/. Три инвестиционных проекта общей стоимостью около 15 млрд рублей к 2020 году войдут в территорию опережающего развития (ТОР) «Курилы». Об этом в четверг на заседании областной думы сообщил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.
"К 2020 году в ТОР «Курилы» планируют войти три инвестиционных проекта (переработка рыбы, производство рыбной муки, консервов) на общую сумму инвестиций около 15 млрд рублей. Все — частные инвестиции", — сказал Кожемяко.
Он напомнил, что первым резидентом ТОР «Курилы» стал ООО «Рыбокомбинат „Островной“. После завершения процедуры банкротства планируется провести его модернизацию с расширением производства и созданием порядка 700 новых рабочих мест. В настоящее время по проекту разработали технико-экономическое обоснование, в стадии разработки — проектно-сметная и исходно-разрешительная документация.
Кроме того, по словам губернатора, в селе Крабозаводском продолжается возведение современного комплекса по переработке рыбы. Пуск первой очереди состоится в октябре этого года. А летом в другом селе Шикотана — Малокурильском — развернется строительство еще одного, более крупного предприятия, которое будет выпускать рыбопродукцию в мороженом и охлажденном видах, а также консервы. Реализация двух проектов позволит дополнительно создать на острове 820 рабочих мест и привлечь около 10 миллиардов рублей частных инвестиций.
»Что касается действующего режима «Свободный порт Владивосток», то на начало 2018 года статус его резидента получили 12 проектов, а сейчас их уже 16. Одним из важнейших для экономики региона является проект увеличения добычи и отгрузки угля в Углегорском районе (до 15-20 млн тонн в год). Объем предполагаемых инвестиций до 2025 года составит около 40 млрд рублей. К этому времени планируется создание 1200 новых рабочих мест", — сообщил губернатор.
ТОР «Курилы»
Решение о создании ТОР «Курилы» приняли в июле 2017 года на заседании подкомиссии под председательством Юрия Трутнева. В ТОР вошел рыбокомбинат «Островной». Предприятие приступило к реализации инвестиционного проекта «Строительство рыбоперепрабатывающего комплекса „Островной“ на острове Шикотан.
В планах создание высокотехнологичного безотходного производства с оборотом до 1,5 млрд рублей в год. Оно будет выпускать продукцию высокой степени переработки, а также рыбий жир и муку из рыбы. Проект предусматривает в 2017-2020 годах строительство нового консервного завода мощностью 200 тыс. банок в сутки, корпуса под линию рыбомучной установки, холодильника на 15 тыс. тонн единовременного хранения, двух роботизированных морозильных заводов.
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