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Кабмин РФ обсудит выделение 5,2 млрд руб на льготное кредитование проектов АПК в 2018 г
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Кабмин РФ обсудит выделение 5,2 млрд руб на льготное кредитование проектов АПК в 2018 г 

Прайм 25 минут назад
МОСКВА, 19 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит выделение финансирования в размере 5,2 миллиарда рублей в 2018 году на программу Минсельхоза РФ по льготному кредитованию проектов АПК, сообщает пресс-служба кабмина.
Согласно программе, субсидии будут предоставлены российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и госкорпорации Внешэкономбанк на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельхозтоваропроизводителям (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке.
С 1 января 2017 года банкам, которые кредитуют аграриев по ставке не более 5%, предоставляются субсидии на возмещение недополученных ими доходов по таким кредитам в размере 100% ключевой ставки ЦБ РФ. В программе участвуют, в том числе, крупнейшие российские кредитные организации — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк.
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