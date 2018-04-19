Сделки иностранных инвесторов пройдут дополнительное согласование 

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций получила полномочия по согласованию сделок иностранных инвесторов. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 19 апреля.
Отмечается, что соглашение касается сделок, в результате которых приобретается право распоряжаться более чем 25 процентами голосов российского хозяйственного общества.
«Решение о необходимости или об отсутствии необходимости предварительного согласования сделок, совершаемых иностранными инвесторами в отношении российских хозяйственных обществ, принимает председатель комиссии по представлении информации о таких сделках федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на выполнение функций по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации (далее — уполномоченный орган)», — говорится в документе.