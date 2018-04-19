Сделки иностранных инвесторов пройдут дополнительное согласование

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций получила полномочия по согласованию сделок иностранных инвесторов. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 19 апреля.

Отмечается, что соглашение касается сделок, в результате которых приобретается право распоряжаться более чем 25 процентами голосов российского хозяйственного общества.