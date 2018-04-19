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СМИ выяснили, кто богаче: Бэтмен или Железный человек
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СМИ выяснили, кто богаче: Бэтмен или Железный человек 

Попкорн News 36 минут назад
Фото: Попкорн News
Издание SYFY Wire занялось бессмысленным по сути, но интересным исследованием и выяснило, каков был бы размер налогов Бэтмена и Железного человека, если бы те существовали в реальной жизни. Как известно, оба эти персонажа отличаются богатством на фоне своих «коллег», поэтому выплаты государству с их стороны были бы внушительные. Теперь, благодаря SYFY Wire, мы наконец-то точно знаем, кто богаче — Железный человек или Бэтмен (если уж быть совсем точным, то только та его версия, что фигурировала в трилогии Кристофера Нолана «Темный рыцарь»).
Так кто же богаче — Тони Старк или Брюс Уэйн? Оказалось, ответ на этот вопрос тоже найден. Состояние Железного человека оценивается в 12,4 миллиарда долларов, в то время как Бэтмен располагает 9,2 миллиардами — так что и здесь Marvel обошла DC.
Оба мужчины свободны и детей не имеют, поэтому налоговая ставка для них будет в районе 37%. Прибыль корпорации Бэтмена Wayne Enterprises оценивается в 31,8 миллиарда долларов, поэтому Уэйн должен был бы выплатить от 500 до 700 миллионов долларов федеральному бюджету и около 1,7 миллиарда в бюджет штата. Предприятие Тони Старка приносит 20 миллиардов долларов в год, поэтому ЖЧ должен был бы выплачивать от 375 до 400 миллионов долларов федеральному бюджету и около 1,3 миллиарда долларов бюджету штата. Конечно же, в реальной жизни эти два магната обязательно нашли бы, как обойти закон и сократить свои выплаты в бюджет страны. попкорнnews
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