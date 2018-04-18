RAEX: объем лизингового бизнеса в 2017 году вырос на 48% и превысил исторический максимум

Об этом говорится в исследовании «Рынок лизинга по итогам 2017 года: движение вверх», подготовленном рейтинговым агентством RAEX («Эксперт РА»).

Сумма новых лизинговых договоров по итогам прошлого года увеличилась на 41% и достигла 1,6 трлн рублей, что позволило лизинговому портфелю вырасти на 8% и составить 3,4 трлн рублей на 1 января 2018 года.

«Росту лизингового рынка способствовали программы господдержки в транспортных сегментах, а также продолжающееся снижение ключевой ставки, что привело к увеличению объема профинансированных средств за счет банковских кредитов, — отмечает директор по банковским рейтингам RAEX Руслан Коршунов. — Всего среди участников анкетирования снижение объемов нового бизнеса показали менее 30 компаний, на которые приходится около 4% рынка».

Драйверами роста рынка в 2017 году выступили автолизинг и железнодорожная техника. Наибольший рост за год показала ж/д техника, объем которой в 2017-м вырос более чем в два раза, при этом доля сегмента в объеме нового бизнеса увеличилась на 8 процентных пунктов — до 21%. Объем лизинга автотранспорта прибавил 43% по сравнению с 2016 годом, в том числе за счет госпрограммы по субсидированию лизинга грузовых автомобилей. В итоге впервые за последние три года доля грузовых автомобилей превзошла долю легковых, составив 57% от объема нового бизнеса в автосегменте.

Согласно исследованию, поддержку рынку оказал оперативный лизинг, который по итогам 2017-го составил 21% от объема нового бизнеса (против 16% годом ранее). Рост оперлизинга произошел преимущественно за счет крупных корпоративных сделок лидеров рынка с авиа— и ж/д техникой, что способствовало увеличению доли договоров длительностью свыше трех лет с 60% до 67% в новом бизнесе за последние три года. В то же время в сегменте оперлизинга наблюдается небольшое снижение концентрации на крупнейших игроках: в 2016 году на три крупнейшие компании приходился 81% от всего объема нового бизнеса, а в 2017-м — 73%.

Количество заключенных лизинговых сделок за 2017 год превысило 190 тыс. против 145 тыс. в 2016-м. Увеличение числа сделок было обусловлено ростом на 52% объема нового бизнеса с субъектами МСБ. Кроме того, позитивно на количестве заключенных лизинговых договоров сказался рост диверсификации источников продаж на протяжении последних четырех лет. Если в 2013 году в прямых продажах лизинговые сделки занимали более 95%, то в 2017-м на долю данного канала пришлось около 80%, при этом продажи в офисах банков и через агентов заметно увеличились, составив 8% и 4% соответственно.

Согласно прогнозу RAEX, объем лизингового рынка в 2018 году вырастет на 20% и составит более 1,3 трлн рублей. При реализации данного прогноза темпы прироста автосегмента замедлятся из-за снижения объемов госсубсидирования, но, несмотря на это, автолизинг останется крупнейшим сегментом и прибавит 25%. Замена парка подвижного состава в 2018-м продолжится, но гораздо меньшими темпами, чем в прошлом году, что обеспечит увеличение ж/д сегмента на 20%, а авиализинг за счет сделок по аренде прежде всего отечественных самолетов вырастет на 15%.