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АКРА присвоило «Альфа-Лизингу» рейтинг «А (RU)»
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АКРА присвоило «Альфа-Лизингу» рейтинг «А (RU)» 

Банки.ру 2 часа назад
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило ООО «Альфа-Лизинг» кредитный рейтинг «А (RU)» со «стабильным» прогнозом.
Как поясняется в сообщении АКРА, кредитный рейтинг компании обусловлен умеренной оценкой ее собственной кредитоспособности («bbb-») и высокой вероятностью экстраординарной поддержки со стороны Альфа-Банка.
«По сравнению с другими эмитентами в Российской Федерации компания обладает умеренно высоким уровнем кредитоспособности, однако присутствует некоторая чувствительность к воздействию неблагоприятных изменений в коммерческих, финансовых и экономических условиях в России», — отмечается в числе прочего в релизе.
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