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Суд в Петербурге вернется к делу о банкротстве «дочки» «Юлмарта» 16 мая
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Суд в Петербурге вернется к делу о банкротстве «дочки» «Юлмарта» 16 мая 

Прайм 1 час назад
С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 апр /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в среду отложил на 16 мая рассмотрение заявления компании «БигБокс» о признании банкротом ООО «Юлмарт продуктово-закупочная компания», следует из материалов портала «Электронное правосудие».
"Об отложении судебного разбирательства. Дата и время судебного заседания — 16.05.2018 в 16.20 мск", — сообщается в карточке дела.
Арбитраж Петербурга в конце декабря 2016 года по заявлению компании БЭП ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Юлмарт РСК», операционной компании ГК «Юлмарт». Также на 19 апреля назначено рассмотрение заявлений банка «Уралсиб», банка «Санкт-Петербург» и консультационной группы «Санация» о признании банкротом самого интернет-ритейлера «Юлмарт», а 2 июля пройдут слушания по заявлению компании «БигБокс» о признании банкротом ООО «Юлмарт Девелопмент».
Онлайн-ритейлер «Юлмарт» — российская торговая сеть, специализирующаяся на продаже техники, электроники и непродовольственных товаров. Основными акционерами компании являются Дмитрий Костыгин, его бизнес-партнер Август Мейер, а также Михаил Васинкевич. Слушания по заявлению Костыгина о признании Васинкевича банкротом состоятся в арбитраже Петербурга 4 мая.
По данным следствия, Костыгин, будучи акционером иностранной фирмы, которая в свою очередь является учредителем НАО «Юлмарт», в апреле прошлого года получил кредит в Сбербанке, представив ложные сведения о финансовом состоянии своей компании. Полученным миллиардом рублей обвиняемый, как отмечало следствие, «распорядился по своему усмотрению». Ему предъявлено обвинение по статье «мошенничество в сфере кредитования». Сам Костыгин, который сейчас находится под домашним арестом, вину не признает.
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