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Ростуризм исключил из реестра туроператоров 224 компании
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Ростуризм исключил из реестра туроператоров 224 компании 

Ведомости 1 час назад
Фото: Ведомости
Ростуризм исключил из единого федерального реестра 224 компании по разным причинам. Это следует из документов, опубликованных на сайте ведомства.
В частности, некоторые компании не предоставили сведения о наличии финансового обеспечения. Среди них «Туристическая компания „Мир“, „Глобал Диалог, „Мир экскурсий“, „Таврида-тур“, „Альфа-Тур“. Еще несколько компаний не предоставили необходимую отчетность, а кто-то сам решил прекратить туроператорскую деятельность, указано в приказе.
Часть туроператоров проводят внутреннюю реорганизацию для повышения эффективности бизнеса через реорганизацию юрлиц, что никак не отразится на работе компании, сообщает Ассоциация туроператоров России. Например, среди них „Музенидис Тревел“ и „Слетать.ру“.
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