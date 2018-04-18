Ростуризм исключил из реестра туроператоров 224 компании

Ростуризм исключил из единого федерального реестра 224 компании по разным причинам. Это следует из документов, опубликованных на сайте ведомства.

В частности, некоторые компании не предоставили сведения о наличии финансового обеспечения. Среди них «Туристическая компания „Мир“, „Глобал Диалог, „Мир экскурсий“, „Таврида-тур“, „Альфа-Тур“. Еще несколько компаний не предоставили необходимую отчетность, а кто-то сам решил прекратить туроператорскую деятельность, указано в приказе.