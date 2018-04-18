Производство электроэнергии в России в январе-марте увеличилось на 1,8% — до 303 млрд кВт·ч

Производство электроэнергии в России в январе-марте 2018 года увеличилось на 1,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 303 млрд кВт·ч, говорится в материалах Росстата

При этом производство электроэнергии тепловыми станциями в январе-марте увеличилось на 3,6% — до 209 млрд кВт·ч, атомными — снизилось на 6,1%, до 51,8 млрд кВт·ч, ГЭС — выросло на 3,2%, до 42,6 млрд кВт·ч.

Производство тепловой энергии в январе-марте текущего года увеличилось на 5% — до 501 млн Гкал.

В марте производство электроэнергии увеличилось на 5,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, производство тепловой энергии выросло на 14,3%.