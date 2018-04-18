Ещё
Как в JPMorgan выбирают финтех-стартапы для инвестиций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как в JPMorgan выбирают финтех-стартапы для инвестиций 

Inc. 51 минуту назад
Фото: Inc.
Фото: iStock
В октябре прошлого года инвестиционный банк JPMorgan приобрел платежную компанию WePay более чем за $220 млн, а за несколько недель до этого JPMorgan возглавил инвестиционный раунд конкурента WePay, компании Bill.Com (проект оценили в $745 млн). В интервью Business Insider директор по ИТ в JPMorgan Лори Бир рассказала, как банк выбирает стартапы для инвестиций.
JPMorgan рассматривает возможность приобретения финтех-стартапа только если в банке считают, что продукт или услуга компании способны совершить революцию в отрасли и дать инвестиционному банку преимущество перед конкурентами. Однако банк рассматривает и сотрудничество со стратапами без покупки проекта или значительных инвестиций. Так, работа со стартапом может помочь банку по-новому взглянуть на собственный продукт или улучшить клиентский опыт.
Банк проводит жесткий отбор компаний перед началом сотрудничества. Как только инвестбанк находит потенциал в финтех-проекте, стартапу предлагают участие в учебной программе JPMorgan In Residence. В рамках этой программы стартапы получают доступ к системам банка и консультациям менеджеров JPMorgan. Во время участия стартапа в программе банк рассматривают возможность инвестиций в проект.
Некоторые стартапы проводят масштабирование самостоятельно. А знания и ресурсы JPMorgan помогают компаниям справиться с огромным количеством правил, которые требуется соблюсти для работы на Уолл-стрит, отмечает издание. В некоторых случаях банк отказывается от покупки стартапа и вместо этого заключает партнерское соглашение с проектом или приобретает миноритарную долю в проекте. «Иногда мы решаем инвестировать, поскольку мы хотим иметь возможность влиять на дизайн продукта и работать вместе», — отмечает Лори Бир.
Летом прошлого года стало известно, что в JPMorgan хотят заменить трейдеров искусственным интеллектом, встроенным в программу LOXM. В банке планировали вложить в разработку миллионы долларов за полтора—два года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава JPMorgan Chase Джейми Даймон признался, что сожалеет о критике биткоина
А в марте издание The Wall Street Journal сообщило, что вместе с JPMorgan хочет работать Amazon. По данным издания, компания Джеффа Безоса ведет переговоры с JPMorgan и другими банками, чтобы начать открывать банковские счета для клиентов.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Inc.: последние новости
HP начала сотрудничать с марихуанным стартапом Flowhub «Коммерсантъ»: Глава Alibaba в России Марк Завадский переходит в Сбербанк Интернет-ретейлеры предложили ввести налог в 30% для магазинов «недружественных» стран
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Чувствительный ответ США», судьба банков РФ и другие события дня8
Ребенок раскрыл «тайну» химатаки в Сирии
Россия нашла способ защититься от санкций360
Госдеп пригрозил применить силу против России443
США заявили об атаке «российских наемников»184
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение