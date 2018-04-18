Как в JPMorgan выбирают финтех-стартапы для инвестиций

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В октябре прошлого года инвестиционный банк JPMorgan приобрел платежную компанию WePay более чем за $220 млн, а за несколько недель до этого JPMorgan возглавил инвестиционный раунд конкурента WePay, компании Bill.Com (проект оценили в $745 млн). В интервью Business Insider директор по ИТ в JPMorgan Лори Бир рассказала, как банк выбирает стартапы для инвестиций.

JPMorgan рассматривает возможность приобретения финтех-стартапа только если в банке считают, что продукт или услуга компании способны совершить революцию в отрасли и дать инвестиционному банку преимущество перед конкурентами. Однако банк рассматривает и сотрудничество со стратапами без покупки проекта или значительных инвестиций. Так, работа со стартапом может помочь банку по-новому взглянуть на собственный продукт или улучшить клиентский опыт.

Банк проводит жесткий отбор компаний перед началом сотрудничества. Как только инвестбанк находит потенциал в финтех-проекте, стартапу предлагают участие в учебной программе JPMorgan In Residence. В рамках этой программы стартапы получают доступ к системам банка и консультациям менеджеров JPMorgan. Во время участия стартапа в программе банк рассматривают возможность инвестиций в проект.

Некоторые стартапы проводят масштабирование самостоятельно. А знания и ресурсы JPMorgan помогают компаниям справиться с огромным количеством правил, которые требуется соблюсти для работы на Уолл-стрит, отмечает издание. В некоторых случаях банк отказывается от покупки стартапа и вместо этого заключает партнерское соглашение с проектом или приобретает миноритарную долю в проекте. «Иногда мы решаем инвестировать, поскольку мы хотим иметь возможность влиять на дизайн продукта и работать вместе», — отмечает Лори Бир.

Летом прошлого года стало известно, что в JPMorgan хотят заменить трейдеров искусственным интеллектом, встроенным в программу LOXM. В банке планировали вложить в разработку миллионы долларов за полтора—два года.

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А в марте издание The Wall Street Journal сообщило, что вместе с JPMorgan хочет работать Amazon. По данным издания, компания Джеффа Безоса ведет переговоры с JPMorgan и другими банками, чтобы начать открывать банковские счета для клиентов.

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