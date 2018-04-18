В бюджет РФ от Подмосковья в 2018 г направили налоговых поступлений на 12,5% больше

Тенденция роста налоговых поступлений сохраняется в Подмосковье , с начала текущего года было мобилизовано налогов и других платежей на 12,5% больше по сравнению с прошлогодними показателями, говорится в сообщении пресс-службы управления ФНС России по Московской области.

«За первый квартал 2018 года в бюджетную систему Российской Федерации налоговыми органами Московской области мобилизовано налогов, сборов и других обязательных платежей в сумме 194,6 миллиарда рублей, что превышает уровень аналогичного периода 2017 года на 21,6 миллиарда рублей, или на 12,5%», — говорится в сообщении.

Поступления страховых взносов во внебюджетные фонды РФ составили 75,6 миллиарда рублей с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 9 миллиардов или на 13,4%.

Основная доля доходов консолидированного бюджета Российской Федерации формируется за счет платежей по налогу на добавленную стоимость — 66,3 миллиарда рублей, или 34,1% от общего объема поступлений, по налогу на прибыль организаций — 47 миллиардов рублей, или 24,2%, по налогу на доходы физических лиц — 46,3 миллиарда рублей, или 23,8%, а также за счет поступлений имущественных налогов — 17,4 миллиарда рублей, или 9%.

«Наибольший прирост поступлений по сравнению с первым кварталом 2017 года отмечается по налогу на добавленную стоимость — на 6,5 миллиардов рублей, или на 11%, по налогу на прибыль организаций — на 5,7 миллиарда рублей, или на 13,7%, а также по налогу на доходы физических лиц — на 5,2 миллиарда рублей, или на 12,5%», — уточняется в сообщении.

В консолидированный бюджет Московской области за 3 месяца 2018 года поступило 113,9 миллиарда рублей с ростом к уровню прошлого года на 10,3 миллиарда, или на 10%. Из этой суммы 88,4 миллиарда рублей приходится на долю областного бюджета и 25,6 миллиарда — на местные бюджеты.

Основной доходный источник консолидированного бюджета региона — налог на доходы физических лиц, поступления которого составили 46,3 миллиарда рублей, или 40,6% от общей суммы мобилизованных в территориальный бюджет доходов, доля налога на прибыль организаций равна 35%, в суммовом выражении поступления этого налога составили почти 40 миллиардов.

«Поступления имущественных налогов составили 17,4 миллиарда рублей, или 15,2% от общей суммы доходов. В структуре имущественных налогов наибольший удельный вес приходится на налог на имущество организаций — 8,1 миллиарда рублей. Поступления земельного налога составили 7,2 миллиарда рублей, транспортным налогом обеспечено 1,7 миллиарда», — добавляется в сообщении.

Поступления налогов, взимаемых в связи с применением налогоплательщиками специальных налоговых режимов, составили 6,6 миллиарда рублей с ростом к уровню аналогичного периода прошлого года на 11,5%.