Подмосковных застройщиков оштрафовали на 2,2 млн руб за неделю

Главгосстройнадзор Московской области рассмотрел более 23 дел об административных правонарушениях в области строительства по итогам недели и оштрафовал застройщиков на сумму свыше 2,2 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

«Главгосстройнадзором с 9 по 15 апреля рассмотрено 23 дела об административных правонарушениях, по 18 из которых вынесены постановления о наложении штрафных санкций на сумму 2,27 миллиона тысячи рублей», — говорится в сообщении.

За нарушения требований нормативных документов в строительстве выдано 15 постановлений на 1,7 миллиона рублей, одно постановление на 20 тысяч рублей вынесено за эксплуатацию объектов без разрешения на ввод, два постановления на 502 тысячи рублей вынесено за строительство без разрешения.

Пяти компаниям назначено наказание в виде предупреждения.

С начала 2018 года в отношении строительных компаний надзорным ведомством вынесено постановлений на сумму свыше 51,8 миллиона рублей. Сумма денежных средств, поступивших в бюджет области с начала года, составила 22,5 миллиона рублей.