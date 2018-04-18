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Рубль вечером уверенно рос к доллару и евро на нефти по $73
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Рубль вечером уверенно рос к доллару и евро на нефти по $73 

Прайм 1 час назад
Рубль вечером уверенно рос к доллару и к евро, отыграв скачок нефтяных цен в район 73 долларов за баррель, говорят трейдеры.
Снижение накала геополитических рисков также помогает рублю восстанавливаться после провала на прошлой неделе, отмечают эксперты.
Курс доллара расчетами «завтра» к 19.06 мск снижался на 0,37 рубля — до 61,19 рубля, курс евро — на 0,41 рубля, до 75,72 рубля, следует из данных Московской биржи.
РУБЛЬ ВОССТАНАВЛИВАЕТ ПОЗИЦИИ
Курс рубля к доллару и к евро в среду вечером уверенно повышался, отыгрывая улучшение геополитического фона и рост стоимости нефти в район 73 долларов за баррель сорта Brent.
Посольство России в Вашингтоне получило уведомление от администрации президента США Дональда Трампа, что новых санкций против России в ближайшее время оно вводить не планирует, и это поддержало рынок РФ.
Нефть отреагировала на данные по запасам топлива в Америке. Коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 13 апреля, уменьшились на 1,1 миллиона баррелей, до 427,6 миллиона баррелей. Аналитики ожидали уменьшения запасов только на 0,5 миллиона баррелей.
В итоге доллар и евро вечером теряли к рублю 0,5-0,6%. Рублевая цена нефти осталась в районе 4,45 тысячи рублей.
ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Рубль в среду под вечер предпринимал попытки укрепления против доллара и евро, отметила Елена Кожухова из компании «Велес Брокер».
"Однако стоит помнить, что потенциал краткосрочного роста российской валюты пока что может быть ограничен уровнем 61 по паре доллар/рубль и уровнем 75,5 по паре евро/рубль", — добавила она.
На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 60,6-61,6 рубля, евро — в коридоре 75,0-76,2 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.
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