Рубль вечером уверенно рос к доллару и евро на нефти по $73

Рубль вечером уверенно рос к доллару и к евро, отыграв скачок нефтяных цен в район 73 долларов за баррель, говорят трейдеры.

Снижение накала геополитических рисков также помогает рублю восстанавливаться после провала на прошлой неделе, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами «завтра» к 19.06 мск снижался на 0,37 рубля — до 61,19 рубля, курс евро — на 0,41 рубля, до 75,72 рубля, следует из данных Московской биржи

РУБЛЬ ВОССТАНАВЛИВАЕТ ПОЗИЦИИ

Курс рубля к доллару и к евро в среду вечером уверенно повышался, отыгрывая улучшение геополитического фона и рост стоимости нефти в район 73 долларов за баррель сорта Brent.

Нефть отреагировала на данные по запасам топлива в Америке. Коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 13 апреля, уменьшились на 1,1 миллиона баррелей, до 427,6 миллиона баррелей. Аналитики ожидали уменьшения запасов только на 0,5 миллиона баррелей.

В итоге доллар и евро вечером теряли к рублю 0,5-0,6%. Рублевая цена нефти осталась в районе 4,45 тысячи рублей.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Рубль в среду под вечер предпринимал попытки укрепления против доллара и евро, отметила Елена Кожухова из компании «Велес Брокер».

"Однако стоит помнить, что потенциал краткосрочного роста российской валюты пока что может быть ограничен уровнем 61 по паре доллар/рубль и уровнем 75,5 по паре евро/рубль", — добавила она.