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Рубль вечером снижался к доллару и евро на сползании нефти к $73,5
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Рубль вечером снижался к доллару и евро на сползании нефти к $73,5 

Прайм 26 минут назад
Рубль вечером снижался к доллару и к евро на ослаблении рынка нефти в район 73,5 доллара за баррель, говорят трейдеры.
Наращивание Минфином покупок валюты добавило негатива рублю, отмечают эксперты.
Курс доллара расчетами «завтра» к 18.57 мск рос на 0,43 рубля — до 61,32 рубля, курс евро — на 0,19 рубля, до 75,38 рубля, следует из данных Московской биржи.
РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ НЕФТИ И МИНФИНА
Курс рубля к доллару и к евро в пятницу вечером проседал на фоне сползания рынка нефти под уровень 74 доллара за баррель. Президент США Дональд Трамп обвинил ОПЕК в искусственном завышении цен на нефть, добавив, что ничего хорошего в этом нет, и это не будет принято.
Кроме того, ЦБ продолжил покупать валюту для Минфина повышенными темпами после 6-дневного «простоя» из-за возросшей волатильности на рынке. За два дня текущей недели куплено валюты уже на 12 миллиардов рублей сверх ежедневных планов на апрель-май, которые были нарушены скачком волатильности на прошлой неделе.
В итоге доллар и евро вечером прибавляли к рублю 0,2-0,8%. Рублевая цена нефти осталась выше уровня 4,45 тысячи рублей.
ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Курс доллара на предстоящей неделе будет демонстрировать плавную восходящую динамику, считает Ирина Комарова из РЭУ имени Плеханова.
"В настоящее время у американской валюты имеется достаточно много точек опоры. Это отражается в уверенном росте ряда важных макроэкономических показателей, в частности, индекса ведущих индикаторов США и индекса деловой активности в производственной сфере. Поддержку доллару оказывают и оптимистичные данные рынка труда: уже на протяжении месяца наблюдается сокращение первичных обращений за пособиями по безработице. Серьезный импульс для роста курса американской валюты дает и растущая доходность десятилетних казначейских облигаций США", — добавила она.
Укрепление дается рублю с очевидными трудностями, по факту же рубль смог восстановить лишь половину своих потерь, так и не сломив сопротивления уровней вблизи 61 рубля за доллар, около которых он продержится и на следующей неделе рассуждает генеральный директор АО «НПФ Согласие-ОПС» Александр Вьюницкий.
На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 60,9-61,9 рубля, евро — в коридоре 75,8-77 рубля, оценил Иван Марчена из компании Forex Club.
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