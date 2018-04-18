КТК планирует увеличить транспортировку нефти в 2018 году на 21,6% — до 67 млн тонн

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) планирует в 2018 году увеличить транспортировку на 21,6% по сравнению с показателем 2017 года — до 67 млн тонн, заявил в ходе телемоста глава компании Николай Горбань «В 2018 году, согласно заявкам нефтепроизводителей, мы планируем прокачать 67 млн тонн нефти», — сказал он. По словам Горбаня, 60 млн тонн нефти поступят с территории Казахстана , 7 млн тонн — от российских компаний, в том числе 4 млн тонн с месторождений «Лукойла» на Каспии. В 2017 году КТК транспортировал 55,1 млн тонн нефти. КТК — трубопроводная система, связывающая Казахстан с морским портом в районе Новороссийска , в котором нефть загружается на танкеры для последующей отправки на мировые рынки. Акционерами КТК являются Российская Федерация — 31% (представлена «Транснефтью» — 24% и «КТК компани» — 7%), Казахстан — 20,75% (представлен «Казмунайгазом» — 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC — 1,75%), Chevron Caspian Pipeline Consortium Company — 15%, LUKARCO B. V. — 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company — 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited — 7,5%, BG Overseas Holding Limited — 2%, Eni International N. A. N. V. — 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC — 1,75%.