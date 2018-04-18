Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун купил акции компании на 80 млн рублей

Вице-президент «Лукойла» по стратегическому развитию Леонид Федун купил акции компании на сумму 79,969 млн рублей, говорится в материалах «Лукойла».

Федун приобрел 20,6 тыс. обыкновенных акций компании 13 апреля 2018 года.

«Изменение размера доли участия в уставном капитале связано с приобретением указанным лицом на внебиржевом рынке 13 апреля 2018 года 20,6 тыс. обыкновенных акций «Лукойла» на сумму 79 969 200 рублей», — отмечает компания.

Размер доли Федуна в «Лукойле» после приобретения (без учета косвенного владения) вырос с 1,177% до 1,179%.