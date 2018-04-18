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Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун купил акции компании на 80 млн рублей
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Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун купил акции компании на 80 млн рублей 

Rambler News Service 41 минуту назад
Вице-президент «Лукойла» по стратегическому развитию Леонид Федун купил акции компании на сумму 79,969 млн рублей, говорится в материалах «Лукойла».
Федун приобрел 20,6 тыс. обыкновенных акций компании 13 апреля 2018 года.
«Изменение размера доли участия в уставном капитале связано с приобретением указанным лицом на внебиржевом рынке 13 апреля 2018 года 20,6 тыс. обыкновенных акций «Лукойла» на сумму 79 969 200 рублей», — отмечает компания.
Размер доли Федуна в «Лукойле» после приобретения (без учета косвенного владения) вырос с 1,177% до 1,179%.
Крупнейшими акционерами «Лукойла» являются глава компании Вагит Алекперов (22,98%), вице-президент по стратегическому развитию компании Леонид Федун (9,88%), ИФД «Капитал» (около 8%) и дочерняя структура Lukoil Investment Cyprus (16,57%).
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