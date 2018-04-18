Подмосковье в I квартале перечислило в бюджет России около 200 млрд рублей налогов

«За первый квартал 2018 года в бюджетную систему Российской Федерации налоговыми органами Московской области мобилизовано налогов, сборов и других обязательных платежей в сумме 194,6 млрд рублей, что превышает уровень аналогичного периода 2017 года на 21,6 млрд рублей, или на 12,5%», — указано в сообщении.

В сообщении также отмечается, что поступления страховых взносов во внебюджетные фонды РФ составили 75,6 миллиардов рублей с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 9 миллиардов, или на 13,4%.

Кроме того, в консолидированный бюджет Московской области за три месяца 2018 года поступило 113,9 миллиардов рублей с ростом к уровню прошлого года на 10,3 миллиарда, или на 10%. Из этой суммы 88,4 миллиардов рублей приходится на долю областного бюджета и 25,6 миллиарда — на местные бюджеты, поясняется в сообщении.