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Зять Тимченко стал основным владельцем крупнейшего добытчика минтая
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"Чувствительный ответ США", судьба банков РФ и другие события дня
"Чувствительный ответ США", судьба банков РФ и другие события дня

Зять Тимченко стал основным владельцем крупнейшего добытчика минтая 

Ведомости 58 минут назад
Зять Геннадия Тимченко Глеб Франк закрыл сделку по покупке 44,7% доли Максима Воробьева, брата губернатора, в ООО «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК). Об этом говорится в материалах базы ЕГРЮЛ.
В результате сделки Франк стал владельцем 89,95% «Русской рыбопромышленной компании». Официальный представитель Воробьева подтвердил ТАСС факт выхода бизнесмена из состава участников компании. По его словам, сделка совершена в соответствии с договоренностями сторон.
Стороны объявили о сделке в конце февраля 2018 г. Ее детали не раскрывались. ФАС выдала разрешение на сделку 19 марта 2018 г.
РРПК — одна из крупнейших в России компаний по добыче минтая и сельди. Компания основана Франком и Воробьевым в 2011 г. и изначально называлась «Русское море — добыча», позже ее переименовали в РРПК.
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