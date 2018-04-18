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ЦБ обвинил основателя «Аленки Капитал» Элвиса Марламова в инсайдерской торговле
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ЦБ обвинил основателя «Аленки Капитал» Элвиса Марламова в инсайдерской торговле 

Rambler News Service 16 минут назад
«Банк России установил факты систематического использования клиентом АО „Финам“ Марламовым Элвисом Таировичем инсайдерской информации АО „Финам“ для совершения в период с 08.06.2016 по 22.02.2018 сделок на рынках 29 ликвидных ценных бумаг на торгах ПАО Московская Биржа», — говорится в сообщении ЦБ.
Регулятор установил, что Марламов является автором нескольких торговых стратегий, которые клиенты «Финама» используют в рамках сервиса «Автоследование».
«Используя информацию о параметрах цены в поручениях подписчиков и направлении подачи заявок (покупка/продажа), влияющих на рыночную цену ценных бумаг, и оценивая реакцию рынка в связи с поступлением заявок, Э. Т. Марламов на постоянной основе совершал сделки по своим изолированным счетам (счетам, не имеющим подписчиков, открытым в основном в АО «Финам») с теми же ценными бумагами. С 08.06.2016 по 22.02.2018 Э. Т. Марламов, благодаря таким действиям, получил значительный доход», — отметили в Банке России.
Сейчас проведение Марламовым операций на бирже остановлено. Полученный им доход от сделок признается доходом в крупном размере, что создает предпосылки для его уголовного преследования, отмечает регулятор.
Согласно данным СПАРК, Элвис Таирович Марламов владеет 75% и является руководителем в обществе частных инвесторов «Аленка капитал». Основным видом деятельности компании является «деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов».
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