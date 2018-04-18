Роскосмос консолидирует 100% акций РКК «Энергия»

Роскосмос предложил миноритарным акционерам Ракетно-космической корпорации "Энергия" выкупить у них 180 тыс. 574 акции предприятия (16% от общего числа выпущенных акций), цена оферты не указывается. Как сообщили в госкорпорации, об этом уже уведомлен Центробанк.
Согласно уставу корпорации, общий объем эмиссии акций РКК "Энергия" составляет 1 млн 123 тыс. 734 штук.
По данным Мосбиржи на 18:40 мск цена акций предприятия выросла относительно уровня закрытия вчерашних торгов на 9% — до 6,8 тыс. рублей за одну бумагу.
Роскосмос в настоящее время владеет через Объединенную ракетно-космическую корпорацию 58,82% акций предприятия и еще 25,11% напрямую.
Таким образом, в случае выкупа у миноритариев 180 тыс. 574 акций госкорпорация станет владельцем 100% ценных бумаг РКК "Энергия".