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Роскосмос консолидирует 100% акций РКК «Энергия»
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Роскосмос собрался консолидировать 100% акций РКК «Энергия» 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Роскосмос предложил миноритарным акционерам Ракетно-космической корпорации "Энергия" выкупить у них 180 тыс. 574 акции предприятия (16% от общего числа выпущенных акций), цена оферты не указывается. Как сообщили в госкорпорации, об этом уже уведомлен Центробанк.
Согласно уставу корпорации, общий объем эмиссии акций РКК "Энергия" составляет 1 млн 123 тыс. 734 штук.
По данным Мосбиржи на 18:40 мск цена акций предприятия выросла относительно уровня закрытия вчерашних торгов на 9% — до 6,8 тыс. рублей за одну бумагу.
Роскосмос в настоящее время владеет через Объединенную ракетно-космическую корпорацию 58,82% акций предприятия и еще 25,11% напрямую.
Таким образом, в случае выкупа у миноритариев 180 тыс. 574 акций госкорпорация станет владельцем 100% ценных бумаг РКК "Энергия".
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