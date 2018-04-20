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Чистая прибыль «Магнита» в I квартале снизилась на 1,83% — до 7,4 млрд рублей
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Чистая прибыль «Магнита» в I квартале снизилась на 1,83% — до 7,4 млрд рублей
Rambler News Service
22 минуты назад
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Прайм
Чистая прибыль
ритейлера «Магнит»
в I квартале 2018 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,83% — до 7,4 млрд рублей, сообщила компания.
Выручка компании в I квартале выросла на 8% до 288,6 млрд рублей.
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