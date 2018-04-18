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«Газпром» увеличил продажу газа на заправках в 2017 году на 9,5% — до 526 млн кубометров
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«Газпром» увеличил продажу газа на заправках в 2017 году на 9,5% — до 526 млн кубометров 

Rambler News Service 26 минут назад
«Газпром» увеличил объем продажи газа в качестве топлива на заправочных станциях в 2017 году на 9,5% по сравнению с показателем предыдущего года — до 526 млн кубометров, говорится в сообщении газового холдинга.
«Объем реализации топлива по сравнению с 2016 годом вырос на 9,5% — с 480 млн кубометров до 526 млн кубометров», — говорится в сообщении.
Как отмечает компания, в 2017 году «Газпром» построил и реконструировал 23 газозаправочных объекта.
В 2018 году компания продолжает работу по строительству новых АГНКС, в том числе для заправки автотранспорта, который будет обслуживать Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России. В городах-организаторах чемпионата (Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Сочи) будет задействовано 47 станций. В 2017 году к 36 действующим АГНКС добавились четыре новые станции. Еще семь будут введены в эксплуатацию к началу чемпионата.
Совет директоров компании поручил правлению «Газпрома» продолжить работу по развитию рынка газомоторного топлива в России и подготовке газозаправочной инфраструктуры, необходимой для транспортного обеспечения участников и гостей Чемпионата мира по футболу.
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