«Газпром» увеличил продажу газа на заправках в 2017 году на 9,5% — до 526 млн кубометров

«Газпром» увеличил объем продажи газа в качестве топлива на заправочных станциях в 2017 году на 9,5% по сравнению с показателем предыдущего года — до 526 млн кубометров, говорится в сообщении газового холдинга.

«Объем реализации топлива по сравнению с 2016 годом вырос на 9,5% — с 480 млн кубометров до 526 млн кубометров», — говорится в сообщении.

Как отмечает компания, в 2017 году «Газпром» построил и реконструировал 23 газозаправочных объекта.

Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Саранск, В 2018 году компания продолжает работу по строительству новых АГНКС, в том числе для заправки автотранспорта, который будет обслуживать Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России . В городах-организаторах чемпионата ( Москва Казань , Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара Сочи ) будет задействовано 47 станций. В 2017 году к 36 действующим АГНКС добавились четыре новые станции. Еще семь будут введены в эксплуатацию к началу чемпионата.

Совет директоров компании поручил правлению «Газпрома» продолжить работу по развитию рынка газомоторного топлива в России и подготовке газозаправочной инфраструктуры, необходимой для транспортного обеспечения участников и гостей Чемпионата мира по футболу.