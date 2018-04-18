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«Газпром» и Saudi Aramco скоординируют сотрудничество
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"Чувствительный ответ США", судьба банков РФ и другие события дня

«Газпром» и Saudi Aramco скоординируют сотрудничество в газовой сфере 

ТАСС 59 минут назад
Фото: РИА Новости
"Газпром" и Saudi Aramco договорились о создании совместного координационного комитета по реализации меморандума о сотрудничестве, который был подписан осенью 2017 года, говорится в сообщении российской компании.
Создание комитета предусмотрено дополнением к меморандуму, который сегодня был подписан на встрече главы "Газпрома" Алексея Миллера и министра энергетики королевства Халедом аль-Фалехом и президентом компании Амином Нассером, говорится в сообщении.
"На переговорах была дана положительная оценка перспектив взаимодействия в газовой сфере", — отмечается в нем.
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