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ФАС определит размер штрафа для Tele2
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ФАС в течение 1-2 месяцев определит размер штрафа для Tele2 в деле о национальном роуминге 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России определит размер штрафа для Tele2 в деле о национальном роуминге в течение одного-двух месяцев, заявил РИА Новости замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.
"Примерно в течение месяца, может быть, двух (определим размер штрафа для Tele2 — ред.)", — сказал он в кулуарах интернет-форума "РИФ 2018", отвечая на соответствующий вопрос.
В августе ФАС возбудила антимонопольные дела в отношении операторов "большой четверки", основываясь на слишком высоких ценах при оказании услуг связи в национальном роуминге. Tele2 с 15 февраля снизил тарифы для своих абонентов при нахождении на территории Крыма и Севастополя. В ФАС назвали новые тарифы оператора обоснованными. При этом при поездках в другие регионы, где у Tele2 также нет собственной сети, компания не объявляла о снижении цен.
В итоге в начале апреля ФАС заявила, что признала Tele2 нарушителем в деле о национальном роуминге, и компании теперь придется по предписанию устранить необоснованную разницу в тарифах и выплатить штраф.
Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018).
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