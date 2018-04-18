ФАС определит размер штрафа для Tele2

ФАС в течение 1-2 месяцев определит размер штрафа для Tele2 в деле о национальном роуминге

"Примерно в течение месяца, может быть, двух (определим размер штрафа для Tele2 — ред.)", — сказал он в кулуарах интернет-форума "РИФ 2018", отвечая на соответствующий вопрос.

В августе ФАС возбудила антимонопольные дела в отношении операторов "большой четверки", основываясь на слишком высоких ценах при оказании услуг связи в национальном роуминге. Tele2 с 15 февраля снизил тарифы для своих абонентов при нахождении на территории Крыма Севастополя . В ФАС назвали новые тарифы оператора обоснованными. При этом при поездках в другие регионы, где у Tele2 также нет собственной сети, компания не объявляла о снижении цен.

В итоге в начале апреля ФАС заявила, что признала Tele2 нарушителем в деле о национальном роуминге, и компании теперь придется по предписанию устранить необоснованную разницу в тарифах и выплатить штраф.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным мультимедийным партнером Фестиваля интернет-технологий (РИФ 2018).