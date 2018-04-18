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РЖД сможет разместить дополнительные акции
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РЖД сможет разместить дополнительные акции 

Парламентская газета 45 минут назад
Фото: Парламентская газета
Количество обыкновенных именных акций ОАО «РЖД» увеличено на 17 миллионов. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 19 апреля.
Согласно документу, количество акций общества выросло с 2 162 238 725 до 2 179 925 145 штук. Стоимость одной бумаги равна тысяче рублей.
Как следует из изменений, теперь РЖД вправе разместить дополнительно к уже размещённым акциям 25,89 миллиона ценных бумаг вместо 17,6 миллиона. При этом покупателям дополнительных акций будут предоставляться те же права, что и обладателям обыкновенных именных документов, размещённых при учреждении компании.
Также постановлением был увеличен уставной капитал ОАО «РЖД» — с 2,21 до 2,3 триллиона рублей.
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