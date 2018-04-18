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МКБ предложил специальные условия кредитования для госслужащих
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МКБ предложил специальные условия кредитования для госслужащих 

Банки.ру 1 час назад
Московский Кредитный Банк предлагает госслужащим и сотрудникам бюджетной сферы оформить кредит на сумму от 50 тыс. до 750 тыс. рублней под 14,5% годовых, от 750 тыс. до 3 млн рублей — под 13,5% годовых. Денежные средства можно потратить как на потребительские цели, так и на рефинансирование кредитов в сторонних банках.
Финансирование можно получить на срок от шести месяцев до 15 лет без залога и поручительства. При отказе клиента от личного страхования ставка увеличится на три процентных пункта. В случае отказа заемщика от условия по обеспечению наличия денежных средств на счете не позднее 10 календарных дней до наступления даты погашения кредита ставка будет выше на 2 п. п.
Продуктовый виджет
«Программа отличается тем, что банк изначально обозначает ставки, на которые могут рассчитывать клиенты. По стандартным кредитам ставка определяется индивидуально в широком диапазоне — от 10,9% до 24,5% годовых. Ставки по новому спецпредложению входят в указанный диапазон, поэтому невозможно оценить на сколько выгоднее стали кредиты для бюджетников», — комментирует ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.
Для рассмотрения заявки клиенту достаточно представить только паспорт, однако в отдельных случаях банк может запросить дополнительные документы.
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