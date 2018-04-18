Желающих купить российский госдолг не нашлось 

Москва, 18 апреля — «Вести. Экономика». Минфин РФ предпринял попытку возобновить аукционы по продаже ОФЗ, однако достаточного желания даже на небольшой объем не нашлось.
Ведомство смогло разместить облигации федерального займа (ОФЗ) лишь на 13 млрд руб. из предложенных 20 млрд руб. На первом аукционе Минфин в полном объеме разместил ОФЗ серии 25083 с погашением в декабре 2021 года на 10 млрд руб. Цена отсечения составила 100,2% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,05% годовых. Средневзвешенная цена составила 100,2357% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,04% годовых. Спрос — 32,851 млрд руб. На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 29012 с погашением в ноябре 2022 года на 3,188 млрд руб из лимита в 10 млрд руб. Цена отсечения составила 103% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,32% годовых. Средневзвешенная цена составила 103,0682% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,3% годовых. Спрос — 6,889 млрд руб. Слабые итоги размещения сигнализируют о том, что инвесторы пока не готовы возобновлять покупки российского долга, видят слишком большие риски. Это, безусловно, негативный сигнал для российской валюты в том числе. Стабильность рубля в последние два года была обусловлена как раз покупками российских облигаций со стороны нерезидентов. Их доля на рынке ОФЗ составляет более 30%. Напомним, что неделей ранее министерство финансов решило отказать от размещения из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры, вызванной введением новых санкций со стороны США. К слову, такое решение было принято впервые с августа 2015 г. Добавим также, что после введения санкций резко подскочили доходности госбумаг, также ослаб рубль — за два дня на 10%. Впрочем, затем и рубль, и ОФЗ часть потерь смогли отыграть, однако пока не полностью. Сейчас десятилетние ОФЗ торгуются с доходностью 7,38%