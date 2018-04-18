Биржи США открылись ростом на финотчетностях банков, но позже перешли к снижению

Основные фондовые индексы США открылись в незначительном плюсе в среду на сильных финансовых отчетностях банков США, но позднее перешли к снижению, следует из данных торгов.

По состоянию на 17.28 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,13%, до 24753,78 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,06%, до 7276,54 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — прибавлял 0,11%, поднимаясь до 2709,42 пункта.

Индексы США попытались сохранить положительную динамику, которую продемонстрировали на открытии, но позднее перешли к снижению. Инвесторы оценивали финансовые отчетности компаний по первому кварталу.

Банк Morgan Stanley в первом квартале увеличил чистую прибыль на 38% — до рекордных 2,668 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию при этом составила 1,45 доллара против 1 доллара в первом квартале 2017 года. Акции Morgan Stanley в Нью-Йорке дорожают на 1,44%. Кроме этого, трейдеры продолжили отыгрывать отчетности других крупных представителей банковского сектора США — Bank of America и Goldman Sachs, которые также на этой неделе сообщили о росте прибыли и выручки.

Среди других компаний с позитивными финансовыми результатами — американский промышленный конгломерат Textron Inc. Компания сообщила, что согласилась продать свое подразделение по инструментам и КИП компании Emerson Electric за 810 миллионов долларов. Акции металлургической компании Alcoa выросли до максимума с 2008 года на фоне скачка цен на алюминий. Бумаги дорожали на 2,02%, до 58,18 доллара.