Ещё
Минюсту Украины отказано во взыскании с «дочки» Роснефти 26,8 млн долларов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минюсту Украины отказано во взыскании с «дочки» Роснефти 26,8 млн долларов 

Деловая газета «Взгляд» 44 минуты назад
Фото: Прайм
Хозяйственный суд Луганской области отказался удовлетворить иск минюста Украины о взыскании с дочерней структуры «Роснефти» — «Линик» 26,8 млн долларов в порядке регресса по проигранному в ЕСПЧ иску компании «Агрокомплекс».
Суд полностью отказал министерству юстиции Украины в удовлетворении иска о взыскании с частного акционерного общества «Лисичанская нефтяная инвестиционная компания» 705,633 млн гривен, передает РИА «Новости». Пока оглашена лишь резолютивная часть решения.
Уточняется, что «Агрокомплекс» в 1990-х годах заключил договоры с Лисичанским НПЗ на переработку нефти, но предприятие не выполнило обязательств. «Агрокомплекс» безуспешно пытался взыскать компенсацию в украинских судах в 2001 году, а потом обратился в ЕСПЧ. В 2011 году ЕСПЧ постановил взыскать с Украины 27 млн евро. Решение было выполнено, но минюст Украины обратился в суд с требованием взыскать с «Линика» 26,8 млн долларов в порядке регресса, чтобы компенсировать выплаты государства.
«Роснефть» получила Лисичанский НПЗ вместе с другими украинскими активами ТНК-ВР. Предприятие не работает с 2012 года.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Минпромторг начал помогать попавшим под санкции компаниям Starbucks в США объявили бойкот за отказ пустить в туалет чернокожего «Ростех» решил отказаться от системы SWIFT
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдеп пригрозил применить силу против России304
США заявили об атаке «российских наемников»128
Названы сроки блокировки Facebook в РФ215
МЧС обратилось к москвичам1
МИД обратился к россиянам с предупреждением225
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение