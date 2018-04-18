Минюсту Украины отказано во взыскании с «дочки» Роснефти 26,8 млн долларов

Хозяйственный суд Луганской области отказался удовлетворить иск минюста Украины о взыскании с дочерней структуры «Роснефти» — «Линик» 26,8 млн долларов в порядке регресса по проигранному в ЕСПЧ иску компании «Агрокомплекс».

Суд полностью отказал министерству юстиции Украины в удовлетворении иска о взыскании с частного акционерного общества «Лисичанская нефтяная инвестиционная компания» 705,633 млн гривен, передает РИА «Новости» . Пока оглашена лишь резолютивная часть решения.

Уточняется, что «Агрокомплекс» в 1990-х годах заключил договоры с Лисичанским НПЗ на переработку нефти, но предприятие не выполнило обязательств. «Агрокомплекс» безуспешно пытался взыскать компенсацию в украинских судах в 2001 году, а потом обратился в ЕСПЧ. В 2011 году ЕСПЧ постановил взыскать с Украины 27 млн евро. Решение было выполнено, но минюст Украины обратился в суд с требованием взыскать с «Линика» 26,8 млн долларов в порядке регресса, чтобы компенсировать выплаты государства.

«Роснефть» получила Лисичанский НПЗ вместе с другими украинскими активами ТНК-ВР. Предприятие не работает с 2012 года.