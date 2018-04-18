Ещё
Суд Луганской области отказал Украине во взыскании $27 млн с «дочки» «Роснефти»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд Луганской области отказал Украине во взыскании $27 млн с «дочки» «Роснефти» 

Rambler News Service 26 минут назад
Фото: Русская Весна
Хозяйственный суд Луганской области отказал министерству юстиции Украины в удовлетворении иска о взыскании с компании «Линик» («Лисичанская нефтяная инвестиционная компания», дочерняя компания «Роснефти») 705,6 млн гривен (более $27 млн), говорится в сообщении суда.
«В судебном заседании было объявлено об отказе в иске с возложением судебных расходов на истца в полной сумме», — сообщает пресс-служба суда.
«Агрокомплекс» в 1990-х годах заключил договор с Лисичанским НПЗ на переработку нефти, но предприятие своих обязательств не выполнило. После длительных и безуспешных попыток взыскать долг в украинских судах «Агрокомплекс» обратился в Европейской суд по правам человека (ЕСПЧ), который в 2011 году постановил выплатить компании €27 млн Киев решение суда выполнил, однако Минюст Украины подал иск в суд о взыскании $26,8 млн в порядке регресса, чтобы компенсировать упомянутые выплаты.
Rambler News Service: последние новости
Мантуров заявил об обращении «Русала» в Минпромторг за поддержкой алюминиевой отрасли Глава «Лукойла» Вагит Алекперов купил акции компании на 296 млн рублей «Роскосмос» планирует консолидировать 100% РКК «Энергия»
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва выступила с жестким требованием к ОЗХО149
Ребенок раскрыл «тайну» химатаки в Сирии
Россия нашла способ защититься от санкций395
Крым нацелился на Сирию138
Госдеп пригрозил применить силу против России490
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение