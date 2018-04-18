Суд Луганской области отказал Украине во взыскании $27 млн с «дочки» «Роснефти»

Хозяйственный суд Луганской области отказал министерству юстиции Украины в удовлетворении иска о взыскании с компании «Линик» («Лисичанская нефтяная инвестиционная компания», дочерняя компания «Роснефти» ) 705,6 млн гривен (более $27 млн), говорится в сообщении суда.

«В судебном заседании было объявлено об отказе в иске с возложением судебных расходов на истца в полной сумме», — сообщает пресс-служба суда.