Суд Луганской области отказал Украине во взыскании $27 млн с «дочки» «Роснефти» 

Хозяйственный суд Луганской области отказал министерству юстиции Украины в удовлетворении иска о взыскании с компании «Линик» («Лисичанская нефтяная инвестиционная компания», дочерняя компания «Роснефти») 705,6 млн гривен (более $27 млн), говорится в сообщении суда.
«В судебном заседании было объявлено об отказе в иске с возложением судебных расходов на истца в полной сумме», — сообщает пресс-служба суда.
«Агрокомплекс» в 1990-х годах заключил договор с Лисичанским НПЗ на переработку нефти, но предприятие своих обязательств не выполнило. После длительных и безуспешных попыток взыскать долг в украинских судах «Агрокомплекс» обратился в Европейской суд по правам человека (ЕСПЧ), который в 2011 году постановил выплатить компании €27 млн Киев решение суда выполнил, однако Минюст Украины подал иск в суд о взыскании $26,8 млн в порядке регресса, чтобы компенсировать упомянутые выплаты.