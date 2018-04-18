Клиенты «Альфа-Лизинга» благодаря госпрограммам сэкономили в I квартале почти 150 млн рублей

Клиенты «Альфа-Лизинга» сэкономили благодаря участию в программах Минпромторга России 149,7 млн рублей при покупке техники в лизинг за первые три месяца 2018 года. Такие данные обнародовала на днях лизинговая компания.

Самой популярной маркой машин по сделкам компании стала марка «КамАЗ» (103 штуки), на втором месте автомобили «ГАЗ» (76 штук), третье место занял Ford Transit (61 штука).

Всего было профинансировано более 450 транспортных средств, большая часть которых пришлась на программу «Свое дело». Вторая по количеству реализованной техники и объему инвестирования — программа субсидирования коммунальной и дорожно-строительной техники. Благодаря данной программе лизингополучатели сэкономили свыше 45 млн рублей.

«Господдержка оказывает существенное влияние на обновление и расширение транспортного парка наших клиентов. Благодаря прозрачной схеме участия в госпрограммах и широкому списку техники, попадающей под субсидии, среди получателей субсидий оказались представители различных секторов экономики. Все это способствует развитию бизнеса наших клиентов и, следовательно, развитию бизнеса в нашей стране», — комментирует директор по розничному бизнесу ГК «Альфа-Лизинг» Андрей Бадмаев.