Власти Липецкой области рассчитывают на 12 млрд рублей инвестиций из США и Европы

ЛИПЕЦК , 18 апреля. / ТАСС /. Власти Липецкой области рассчитывают в текущем году получить около 12 млрд рублей инвестиций в регион от компаний из США и Европы, сообщили в среду ТАСС в областной администрации.

"По нашим оценкам, компании из США и Западной Европы смогут инвестировать в Липецкую область в текущем году около 12 млрд рублей", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что новые совместные проекты станут дополнением к уже действующим — таких компаний как Whirlpool, PepsiCo, PPG Industries, Kemin Industries и других.

В среду в регион приехала делегация представителей американских и европейских компаний, изучающих инвестиционный потенциал региона, а также формы налоговых, таможенных и инфраструктурных преференций. «Интерес зарубежных компаний в первую очередь связан с возможностью локализации производств на двух площадках федеральной особой экономической зоны (ОЭЗ) „Липецк“, в десяти региональных особых экономических зонах и двух частных технопарках», — сказали в областной администрации, отметив, что визит состоится под эгидой Американской торговой палаты в России , несмотря на санкционную политику властей США.

В частности, рассказал собеседник агентства, в качестве возможного региона для инвестиций Липецкую область рассматривает компания Air Products — один из ведущих мировых производителей промышленных газов с объемом продаж $8,2 млрд Среди гостей региона — представители инвестиционного фонда NCH Capital, управляющего капиталом в $3,5 млрд и инвестирующего в основном в агропромышленный сектор. Кроме того, инвестиционную привлекательность региона должна оценить и компания Bayer, являющаяся одним из мировых лидеров в химической и фармацевтической промышленности с объемом продукции около €47 млрд и более чем 350 предприятиями в большинстве стран мира.

По словам заместителя главы администрации Липецкой области Андрея Козодерова, власти региона придают большое значение дальнейшему развитию взаимовыгодных экономических отношений. Он напомнил, что область сейчас является одним из лидеров в стране по динамике привлечения инвестиций. «Программа пребывания делегации предусматривает также посещение федеральной ОЭЗ „Липецк“ и региональной особой экономической зоны „Чаплыгинская“, а также участие в инвестиционном форуме в Чаплыгине », — заключил Козодеров.